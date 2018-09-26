Форум XBMC и Kodi. Помощь, поддержка, обсуждение, плагины.
   

Форум XBMC и Kodi. Помощь, поддержка, обсуждение, плагины.
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Анонсы, Информация и Общие Темы
Пожалуйста добавляйте префикс для тем по каждой из платформ: "[LINUX]", "[LIVE]", "[MAC]", "[WINDOWS]" и так далее.
Анонсы XBMC (просматривают: 1)
Анонсы XBMC Media Center
от d-pv
26.07.2020 16:41 К последнему сообщению
30 2,586
В процессе наполнения (доступен для записи)
от yurikfm
13.08.2020 21:02 К последнему сообщению
425 10,152
Оборудование для XBMC (просматривают: 10)
Обсуждение HTPC (Home Theater PC) и других платформ (для XBMC).
03.06.2020 21:42 К последнему сообщению
341 10,031
Общие темы для обсуждения (просматривают: 10)
Общее обсуждение платформы, вопросы работы форума и т.д.
от Sheredeka
17.07.2020 23:59 К последнему сообщению
352 5,376
Помощь и поддержка
Вам нужна помощь по XBMC? Пожалуйста пишите сюда. Для каждой из платформ Linux \ Live CD, Windows, Mac, XBox используйте выделенную ветку.
Помощь по плагинам (просматривают: 64)
Помощь по плагинам и скриптам для всех платформ
от Lotas
Сегодня 13:49 К последнему сообщению
782 60,128
Поддержка платформы Linux \ Live (просматривают: 19)
Все вопросы по Linux \ Live CD
от yurikfm
06.08.2020 10:41 К последнему сообщению
1,011 17,783
Поддержка платформы Windows (просматривают: 11)
Все вопросы по XBMC для всех версий Windows
от mastaak
07.08.2020 21:23 К последнему сообщению
711 8,361
Поддержка платформы Mac (просматривают: 3)
Все вопросы по XBMC для Mac OS \ Apple TV
от Serge
23.04.2020 08:52 К последнему сообщению
122 1,021
Поддержка платформы Android (просматривают: 3)
Все вопросы по XBMC для всех версий Android
от Lotas
11.08.2020 21:25 К последнему сообщению
184 1,635
Все вопросы по XBox
от yurikfm
02.06.2020 11:42 К последнему сообщению
12 106
Помощь по скинам (просматривают: 6)
Помощь по скинам интерфейса и парсерам для всех платформ
от kumok
12.07.2020 17:00 К последнему сообщению
116 2,800
Разработка
Общая ветка для централизованной связи с разработчиками и обсуждение сторонних скриптов и программ
от Lotas
28.06.2020 10:56 К последнему сообщению
32 2,324
Ветка для сбора запросов для разработчиков XBMC и координации связи с ними
от sovaby
21.06.2020 10:31 К последнему сообщению
52 580
Куплю \ продам оборудование для HTPC
Здесь можно купить или продать оборудование, компоненты, комплектующие или аксессуары для HTPC.
от Иван
05.08.2020 08:05 К последнему сообщению
44 217
Куплю (просматривают: 1)
от Shino Kuyo
26.09.2018 12:04 К последнему сообщению
3 28
Off-Topic
Темы, не связанные напрямую с XBMC
Off-Topic (просматривают: 5)
от glazzer
30.06.2020 13:44 К последнему сообщению
63 1,335
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