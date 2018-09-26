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|Добро пожаловать на Форум XBMC и Kodi. Помощь, поддержка, обсуждение, плагины..
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Анонсы, Информация и Общие Темы
Пожалуйста добавляйте префикс для тем по каждой из платформ: "[LINUX]", "[LIVE]", "[MAC]", "[WINDOWS]" и так далее.
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Анонсы XBMC (просматривают: 1)
Анонсы XBMC Media Center
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от d-pv
|30
|2,586
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Подсказки, описания и FAQ по XBMC (просматривают: 15)
В процессе наполнения (доступен для записи)
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|425
|10,152
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Оборудование для XBMC (просматривают: 10)
Обсуждение HTPC (Home Theater PC) и других платформ (для XBMC).
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от Вахмурка
|341
|10,031
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Общие темы для обсуждения (просматривают: 10)
Общее обсуждение платформы, вопросы работы форума и т.д.
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от Sheredeka
|352
|5,376
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Помощь и поддержка
Вам нужна помощь по XBMC? Пожалуйста пишите сюда. Для каждой из платформ Linux \ Live CD, Windows, Mac, XBox используйте выделенную ветку.
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Помощь по плагинам (просматривают: 64)
Помощь по плагинам и скриптам для всех платформ
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|782
|60,128
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Поддержка платформы Linux \ Live (просматривают: 19)
Все вопросы по Linux \ Live CD
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|1,011
|17,783
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Поддержка платформы Windows (просматривают: 11)
Все вопросы по XBMC для всех версий Windows
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от mastaak
|711
|8,361
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Поддержка платформы Mac (просматривают: 3)
Все вопросы по XBMC для Mac OS \ Apple TV
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от Serge
|122
|1,021
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Поддержка платформы Android (просматривают: 3)
Все вопросы по XBMC для всех версий Android
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|184
|1,635
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Все вопросы по XBox
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|12
|106
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Помощь по скинам (просматривают: 6)
Помощь по скинам интерфейса и парсерам для всех платформ
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от kumok
|116
|2,800
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Разработка
Общая ветка для централизованной связи с разработчиками и обсуждение сторонних скриптов и программ
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Поддержка локальной разработки модулей (просматривают: 1)
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|32
|2,324
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Ветка для сбора запросов для разработчиков XBMC и координации связи с ними
|52
|580
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Куплю \ продам оборудование для HTPC
Здесь можно купить или продать оборудование, компоненты, комплектующие или аксессуары для HTPC.
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от Иван
|44
|217
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Куплю (просматривают: 1)
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от Shino Kuyo
|3
|28
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Off-Topic
Темы, не связанные напрямую с XBMC
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Off-Topic (просматривают: 5)
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от glazzer
|63
|1,335
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